Commit Date Star Rating Commit Rankings Final Stars Final Rankings Star Change Rank Change Davion Dixon 4/21/2023​ 4​ 10 DT, 185 OVR 4​ 25 DT Same Down Joseph Reiff 9/24/2023​ 0​ NR 4​ 15 SDE Up Up James Flanigan 10/21/2023​ 4​ 7 TE, 244 OVR 4​ 10 TE Same Down Dominik Hulak 11/10/2023​ 3​ 19 ILB 4​ 19 SDE Up Up Cree Thomas 11/20/2023​ 3​ 31 CB 4​ 36 CB Up Down Will Black 12/21/2023​ 3​ 35 OT 5​ 4 OT, 20 OVR Up Up Chris Burgess 1/6/2024​ 4​ 6 SDE, 61 OVR 4​ 4 SDE, 36 OVR Same Up Ethan Long 1/8/2024​ 4​ 27 S 4​ 39 S Same Down Ko'o Kia 1/15/2024​ 3​ NR 3​ 40 OLB Same Up Owen Strebig 2/8/2024​ 4​ 6 OT, 66 OVR 4​ 17 OT, 118 OVR Same Down Elijah Burress 2/10/2024​ 3​ NR 3​ 94 WR Same Up Matty Augustine 2/20/2024​ 3​ 40 OT 4​ 24 OT, 247 OVR Up Up Jerome Bettis Jr. 3/17/2024​ 3​ NR 3​ NR Same N/A Anthony Sacca 3/30/2024​ 4​ 7 OLB, 57 OVR 4​ 8 OLB, 115 OVR Same Down Dallas Golden 4/28/2024​ 4​ 15 CB, 147 OVR 4​ 8 CB, 69 OVR Same Up Gordy Sulfsted 5/19/2024​ 3​ 28 SDE 3​ 39 SDE Same Down Mark Zackery 5/25/2024​ 4​ 23 CB, 226 OVR 4​ 28 CB Same Down JaDon Blair 7/5/2024​ 4​ 30 S 4​ 19 S, 246 OVR Same Up Brandon Logan 8/10/2024​ 3​ NR 3​ NR Same N/A Antavious Richardson 10/1/2024​ 3​ 60 S 3​ 55 CB Same Up Cameron Herron 10/14/2024​ 4​ 17 PRO 4​ 18 PRO Same Down Blake Hebert 10/14/2024​ 3​ 36 OG 3​ 23 OG Same Up Nolan James Jr. 11/11/2024​ 3​ 49 RB 4​ 28 RB Up Up Erik Schmidt 12/2/2024​ 3​ NR 3​ 4 K Same N/A Madden Faraimo 12/4/2024​ 4​ 4 OLB, 53 OVR 4​ 3 OLB, 61 OVR Same Down

Because any time Rivals even slightly lowers the ranking of a Notre Dame commit ( like on Monday ), our analysts get accused of a negative bias against the Irish, I wanted to share the actual data from the 2025 class that I tracked.I tracked the star rating and rankings from when an eventual Notre Dame signee committed to the Irish to their final star rating and rankings.I found thatNotre Dame signees saw their star ratingsduring that time.of their star ratingsNotre Dame signees saw their rankings(either overall or position if not in the Rivals250).Notre Dame signees saw their rankingsSo whatever bias some of you may perceive, it's not backed up by what actually happened in the 2025 cycle at least. This is a common complaint for nearly every fan base on every recruiting network, so you're not the only one to feel snubbed. And it's fair to question ratings/rankings changes. But it shouldn't be done with blanket statements.